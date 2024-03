Sparisce nel nulla, trovato dopo ore in stato confusionale

Lo hanno trovato i carabinieri in stato confusionale, nel parcheggio nei pressi del cavalcaferrovia, vicino a via Cardinal Massaia a Pesaro. È un maceratese di 51 anni, che era andato nel nord delle Marche, ieri, per portare i figli alla ex compagna, che vive nel Fanese. L’incontro con la donna era avvenuto, il problema è che il 51enne poi non ha fatto ritorno a Macerata, dove lo attendeva la nuova compagna. Che quindi in tarda serata, non riuscendo a comunicare con lui neanche tramite cellulare, ha allertato le forze dell’ordine, nel caso i carabinieri. I quali hanno fatto subito la ricerca attraverso il cellulare: l’uomo però lo aveva lasciato in macchina, localizzata nel parcheggio sempre in zona Cappuccini. Poco dopo, i militari hanno ritrovato anche lui: erano le due dell’altra notte, l’uomo era in buone condizioni fisiche, ma è arrivata comunque sul posto un’ambulanza del 118 per gli accertamenti sanitari del caso.

re. ma.