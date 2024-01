Spazi sosta per i disabili, approvato il nuovo regolamento comunale

È stato approvato il nuovo regolamento comunale per la concessione degli spazi di sosta personalizzati e riservati a persone diversamente abili. Ne dà notizia l’amministrazione di Porto Recanati, in una nota. "La stesura del regolamento si è resa necessaria per fornire una risposta adeguata alle sempre maggiori richieste di concessione di stalli di sosta personalizzati – scrive la maggioranza –. La norma risultava difficile da mettere in atto e dunque andava attualizzata. Una delle peculiarità è che ora può avanzare richiesta di stallo anche il familiare che assiste il disabile e risiede allo stesso indirizzo. E’ stata individuata la zona tra il fiume Potenza a sud e la linea ferroviaria a ovest, il mare a est, via 29 Marzo 1935, largo Monte Conero e piazzale Pescheria. Possono avvalersi degli spazi di sosta: i titolari di patente speciale per invalidi e i minorati fisici, i soggetti riconosciuti invalidi totalmente o parzialmente, i non vedenti, e chi versa in condizioni di invalidità per specifiche patologie. È richiesta la residenza a Porto Recanati".