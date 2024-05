Spazio green: come produrre energia con il fotovoltaico

In occasione della realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul centro commerciale Cuore Adriatico, la direzione vuole contribuire allo sviluppo sostenibile della città. Il progetto ’La sostenibilità nel Cuore’ nasce dalla collaborazione di Cuore Adriatico e 4Energy, la società che ha realizzato l’impianto e installato le colonnine di ricarica per auto elettriche. Quest’ultima ha allestito uno spazio green, con mobili in cartone riciclato, nel quale saranno organizzati, a partire da sabato, oltre 30 incontri su tematiche ambientali per adulti e bambini curati da 4Energy, da alcune associazioni del territorio, a partire da Nextolife, e dalla società di comunicazione Aries. All’interno dello spazio green si alterneranno laboratori di riciclo creativo, incontri formativi sulle energie rinnovabili, workshop su benessere, alimentazione e salute. Previsto un progetto di sensibilizzazione per i commercianti. Primo incontro sabato, alle 16, al piano terra del Cuore Adriatico con ’Produrre energia elettrica a casa tramite il fotovoltaico’: un esperto parlerà di come produrre energia tramite il fotovoltaico e fornirà consigli utili per fare le giuste scelte, leggere la bolletta, scegliere la taglia corretta del proprio impianto e il fornitore. Venerdì 10 maggio "Costruiamo un alveare": in occasione della Giornata mondiale delle api, conosceremo la loro importanza e ci sarà un laboratorio di riciclo creativo con materiali di riuso e giochi aperti a bambini e ragazzi di tutte le età. Sabato 18 maggio incontro su ’Come si progetta una casa in bioedilizia’.