"Speriamo non ci siano intoppi"

Marco Paolucci è uno degli amministratori di condominio dei palazzi di cui ieri sono iniziate le demolizioni. "Finalmente i lavori sono cominciati. Speriamo vada tutto bene, e che si possa arrivare in fondo, proseguendo lungo tutto l’arco dei lavori senza problemi. Iniziare è stato difficile ma proseguire sarà ancor più complesso. Il lavoro in questione non è banale, e gli imprevisti possono essere sempre dietro l’angolo, speriamo non ci siano eccessive difficoltà o problemi", sottolinea Paolucci, che ha amministrato sei palazzine, di cui due prese dopo il terremoto, riferendosi alla demolizione dei palazzi in quello che è il più grande cantiere della ricostruzione post sisma. Ieri i macchinari hanno iniziato la demolizione, con una viabilità modificata nel quartiere e cambierà ancora a seconda dell’avanzamento dei lavori. "La cittadinanza e i vicini dovranno aver molta pazienza, speriamo bene". Fino al 2016, nei palazzi che saranno abbattuti, in totale otto palazzine, risiedevano più di cento famiglie.

l. f.