Spese elettorali del 2022. Ciarapica dichiara 31mila euro

Dopo le polemiche, e dopo un’interrogazione consiliare depositata e firmata da tutti i consiglieri comunali del centro sinistra, il sindaco aggiorna la sua scheda sulla sezione ‘Trasparenza’ del sito web del Comune e pubblica il totale delle spese sostenute per la campagna elettorale del giugno del 2022, quella che gli ha regalato il secondo mandato amministrativo. Fabrizio Ciarapica ha dichiarato di aver speso 31.550 euro, più di tutti gli altri competitors, e lo ha fatto con una integrazione del modello richiesto dalla legge e inserito nel sito il 12 gennaio, oltre i termini previsti dalla norma. A questo punto si completa il quadro delle spese elettorali dei tre candidati sindaci che poi hanno avuto accesso al consiglio comunale; Ciarapica diventando sindaco e con lui anche Mirella Paglialunga, come candidata del centro sinistra sconfitta al ballottaggio e che ha dichiarato di avere speso 26.245 euro, oggi esponente della lista civica ‘Per Civitanova’, e Silvia Squadroni, che si è fermata al primo turno perché non è riuscita ad entrare al ballottaggio, che correva per una coalizione civica, che oggi rappresenta la lista Siamo Civitanova e che nella sua documentazione depositata in Comuna ha dichiarato di aver speso 9.851 euro. Sia la Paglialunga che la Squadroni i dati richiesti dalla legge sul rendiconto dei costi sostenuti per la campagna elettorale li avevano presentati entro i termini previsti dalla legge.