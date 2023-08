Spettacolo clou allo Sferisterio Tappe in provincia

Nella settimana del Festival del folklore (16-23 agosto) ci sarannno tanti appuntamenti il cui inizio è fissato alle 21.

Si apre a Macerata con il Folkfesta in piazza della Libertà "dove i gruppi – spiega Caterina Bonfigli, presidente de ’Li Pistacoppi’ - si faranno conoscere coinvolgendo i maceratesi". Il 20 lo Sferisterio accoglierà l’appuntamento clou del Festival. "Per noi – dice la presidente de ’Li Pistacoppi’ – quella sera è speciale perché saremo ospiti dello Sferisterio e per noi, che siamo nati nel 1979 a Macerata, è motivo di orgoglio".

Il pubblico potrà assistere a uno spettacolo pieno di colori, musiche e danze all’insegna dell’interculturalità con gruppi provenienti da Ecuador (Jegal Danza Teatro), Nuova Zelanda (Te Kapa Haka O Ngati Whakaue), Sud Africa (Vusani Isizwe Mawundlu Youth Development Organization) e Sardegna (Associazione Folklorica "Città di Sennori"). Naturalmente si esibirà anche il gruppo folk maceratese ’Li Pistacoppi’. Per lo spettacolo nell’Arena, il biglietto di ingresso è di 8 euro (ridotto 5 euro) ed è acquistabile alla biglietteria dello Sferisterio in piazza Mazzini 10 (telefono 0733-230735) o online sul sito www.vivaticket.com.

Gli altri appuntamenti previsti, sempre con inizio alle 21, sono il 17 agosto in piazza del Comune a Osimo, il 18 agosto in piazza Nuova a Visso, il giorno dopo in piazza della Repubblica a Treia e il 22 in piazza Giovanni XXIII a Morrovalle. "Tutti i gruppi – specifica Bonfigli – fanno parte del Cioff dopo essere stati sottoposti a una serie di verifiche che ne testimoniano la qualità. I Pistacoppi ne fanno parte dal 2004".