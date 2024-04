Sport e solidarietà al "Duathlon sprint"

Ha avuto successo a Tolentino la prima edizione del "Duathlon sprint", che si è svolta su un circuito cittadino e ha visto la partecipazione di molti atleti provenienti non solo dalle Marche, ma anche da Puglia, Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo e Umbria. Una scommessa vinta, dunque, per la città di Tolentino. Soddisfatta l’assessore allo Sport, Alessia Pupo, che puntava molto su questa "edizione zero" per riportare il triathlon a Tolentino.

"È stata una manifestazione di grande rilevanza che ha sicuramente ha dato lustro al nostro territorio e dove lo sport si è unito anche alla solidarietà con Avis, Admo e Aido – ha detto il vicesindaco – e il nostro grazie va non solo agli organizzatori della Flipper e agli atleti partecipanti, ma anche alla struttura comunale con l’Ufficio Sport in primis, ai tanti volontari, a tutti coloro che si sono occupati della sicurezza degli atleti, alle tante collaborazioni, agli sponsor e alle autorità civili e sportive che sono state con noi e che hanno creduto in questo evento. Già stiamo pensando alla seconda edizione".

A livello agonistico hanno vinto Alessia Righetti del Td Rimini e Leonardo Allegri del Raschiani Triathlon Città di Tolentino. Seconda classificata Elisa Monacchini del K3 Cremona e terza Giuseppina Piccalunga del triathlon Mob Civitanova. Fra gli uomini Davide Menichelli del Doria Nuoto Loano e Alessandro Terranova del K3 Cremona. Inoltre, fra gli atleti di casa vincono il titolo regionale di specialità Caterina Cavarischia dell’Olimpia Triathlon Camerino nella categoria M3 e Marcello Capponi, sempre dell’Olimpia Triathlon, nella categoria M6.

La gara era valida come prima prova del circuito Adriatic series. Il percorso prevedeva 5 km di corsa, 20 km ciclismo e poi ulteriori 2,5 km di corsa finali.

Al termine della manifestazione le premiazioni e il pasta party che si sono svolti nella bellissima cornice del circolo tennis di Tolentino.