"Sposi nel tempo", un secolo di foto

"Sposi nel tempo" è il nome della mostra organizzata dal consultorio Il Prisma che ripercorre un secolo di matrimoni. Nata come un’iniziativa per le famiglie che frequentano gli appuntamenti della Parola di Dio, ha immediatamente trovato terreno fertile fra i settempedani e non solo. "Un giorno – racconta una delle ideatrici, Paola Angeloni – in tv è passato un programma che parlava di matrimoni. Io ero di fretta, ma mi è rimasto in mente il tema del matrimonio. Poi ho pensato che poteva essere bello raccogliere foto tra di noi. Perché in fondo il matrimonio è il luogo per eccellenza in cui si concretizza la parola di Dio. Il matrimonio è una scelta consapevole e le difficoltà fanno parte di esso". È partito il passaparola per la raccolta delle foto e ne sono arrivate una quantità inaspettata. "Erano veramente tante, c’è stato moltissimo entusiasmo. E da queste foto possiamo riscoprire anche gli usi, gli abiti, le tradizioni oltre che un senso di affetto verso i propri parenti".

Le foto sono state raccolte in tre gruppi, dal 1900 agli anni ‘50, dal ‘51 al 2000 e dal 2001 a oggi. I giorni di apertura nel mese di dicembre sono il 20, 21, 22, 27, 28 e 29. A gennaio invece il 3, 4, 5, 10, 17 e 12. L’orario è sempre dalle 16 alle 19 nel palazzo vescovile.

g. g.