Spostata la recinzione: riaperti i bagni pubblici

I bagni pubblici di via Badaloni, a Recanati, bloccati da tempo a causa della recinzione di un cantiere adiacente, tornano finalmente accessibili. La struttura, situata accanto all’ospedale cittadino e in prossimità delle aree frequentate dai turisti in visita a casa Leopardi, era inutilizzabile da molti giorni, nonostante all’interno fossero segnalate luci perennemente accese.

Inizialmente si era ipotizzata l’installazione di un bagno chimico temporaneo per sopperire alla necessità, data l’alta affluenza di visitatori. Tuttavia l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Bartomeoli, ha comunicato una soluzione definitiva: "Per i bagni di via Badaloni siamo riusciti a dialogare con la ditta responsabile concordando lo spostamento della recinzione del cantiere. Dopo la demolizione, non era più necessario mantenere quella porzione occupata. Questa mattina abbiamo provveduto alla pulizia dei bagni, che sono stati resi nuovamente accessibili alla città. Non è quindi necessario ricorrere ai bagni chimici".

Un intervento accolto con favore sia dai cittadini che dai turisti, soddisfatti di poter nuovamente usufruire di un servizio essenziale in un punto strategico della città.