Squadroni: "Zona portuale, dov’è finito il progetto Unicam?"

Riqualificazione della zona portuale, "che fine ha fatto il progetto della Unicam?". Lo chiede Silvia Squadroni, consigliere comunale. In archivio il porto Dubai, è andata avanti la proposta elaborata dall’università di Camerino, ma da diversi mesi nessuno ne parla. Così Squadroni ha depositato una interrogazione consiliare, pochi giorni dopo un incontro tra giunta e Unicam. "Di confronti ce ne sono stati già due – sostiene la capogruppo di SiAmo Civitanova – e il 24 ottobre scorso in sala consiliare l’assessore Belletti si assumeva l’impegno di convocare operatori e cittadini per illustrare lo status quo del progetto". A questo passaggio seguì la richiesta, inoltrata il 17 novembre 2022, da parte di una delegazione di operatori portuali che ha chiesto un incontro urgente all’assessore, ma dopo cinque mesi nulla. "Quindi – incalza Squadroni – che intenzioni ha l’amministrazione comunale in merito al progetto Unicam, e quando incontrerà gli operatori portuali". Auspica Squadroni "un’assemblea pubblica per illustrare lo status quo del progetto, peraltro ancora non presentato alla commissione preposta. Il metodo che ho sempre portato avanti è parlare con la cittadinanza, coinvolgerla nelle scelte strategiche della città, tanto più in merito al futuro della zona portuale, che coinvolge intere categorie di operatori, famiglie, lavoratori". "La preoccupazione – conclude –, come accadde con il progetto Dubai, è di trovarsi con qualche sorpresa, all’insaputa della cittadinanza e della generalità delle categorie interessate".

Lorena Cellini