Staffetta all’edicola Carta e Penna, la scommessa di Cristiana e Fabio

Staffetta riuscita all’edicola "Carta e Penna" di viale Vittorio Veneto, vicino alla Gioventù Italiana. Floriana e Sandro Leoni, andati in pensione, hanno ceduto il passo in volata a Cristiana Montevidoni e Fabio Leonfanti (foto), una giovane coppia con figli, che vivendo nel quartiere ne conosce tutte le dinamiche positive. "Abbiamo compiuto questo passo consapevolmente e con entusiasmo – ha detto Cristiana –, perché l’edicola ha ormai una sua storia collaudata. La precedente gestione ha fatto un buon lavoro, che noi stiamo proseguendo, cercando di migliorare ancora, tenendo conto delle evoluzioni della clientela. Abbiamo inserito anche idee regalo. Di carta stampata e libri si avverte sempre più la necessità, da parte di molti – anche giovani – perché un giornale è organizzato secondo una logica effettivamente comunicativa e culturale ad ampio raggio. La lettura su carta costituisce un vero ristoro e facilita la riflessione. La "visualizzazione" di un messaggio elettronico è un conto, una lettura meditata e scelta è un altro paio di maniche. Leggere aiuta tutti anche a fare meglio il proprio lavoro. Noi ce la mettiamo tutta e vogliamo andare avanti, avvantaggiati dalla posizione di raccordo di questa edicola tra centro, lungomare e zona impianti sportivi. Inoltre qui arrivano i flussi veicolari anche da tutto il Maceratese e da Porto Sant’Elpidio, sia per il tempo libero che per la spiaggia. Basta che ci sia il sole quest’area di Civitanova si anima sempre subito ed in fretta".

Ennio Ercoli