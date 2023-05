Standing ovation per Felicetti

Il regista e attore civitanovese Giorgio Felicetti incanta il pubblico del Cecchetti per la serata conclusiva della prima parte del ‘Civitanova film festival’. Domenica sera, il palcoscenico cittadino ha ospitato la proiezione del documentario ‘Aftershock-La terra tremano’, lavoro del regista Michele Ciardulli che segue la realizzazione dello spettacolo ‘La terra tremano’. Felicetti, protagonista in tutte le scene, al termine della visione é stato intervistato da Michele Fofi e Peppe Barbera, ricordando le serate in cui si é esibito nei centri colpiti dal sisma. "Era stato fatto un gran lavoro di testimonianze fotografiche, reportage bellissimi di Gianfranco Mancini e gli scatti di Claudio Colotti. Poi al cinema con Alessandro Baldoni. Mancava una narrazione orale e allora ho detto tocca a me. Così iniziai nelle zone del sisma, con lo spettacolo a Pievebovigliana". Il Cff riprende il 30 con due appuntamenti.