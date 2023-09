Stasera ritrovo davanti alla chiesa di Piediripa

Proseguirà anche a settembre il progetto di promozione dell’attività fisica "Salute in cammino", realizzato dalle amministrazioni comunali di Macerata e Corridonia. Si tratta di una iniziativa organizzata dall’Us Acli Marche Aps, dall’Us Acli provinciale di Macerata Aps, dalla Scuola italiana di camminata sportiva, dall’Asd Green Nordic Walking, nell’ambito di "Macerata Corridonia insieme 2023".

Il progetto prevede la partecipazione di persone di ogni età coinvolte ogni sera in una camminata, della durata di un’ora circa, per combattere la sedentarietà e l’inattività fisica. I prossimi appuntamenti, tutti a partire dalle 21.30, saranno: stasera con partenza davanti al piazzale della chiesa di Piediripa, martedì dal parcheggio sotto di Sasso d’Italia, e venerdì 8 settembre davanti al bar di via Natali a Sforzacosta. Sempre a settembre, seguiranno altre date: il 12 dai Giardini Diaz, il 15 dal piazzale della chiesa di Villa Potenza, il 19 dal parcheggio Conad di Collevario, il 22 dal parcheggio dietro la chiesa del Rione Vergini, il 26 dal parcheggio Oasi zona Cappuccini e il 29 dai Giardini Diaz. L’iniziativa, che è stata avviata nel 2017, ha coinvolto centinaia di persone di ogni età e proseguirà anche nei mesi successivi fino a novembre. Per partecipare si consigliano abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua e una torcia.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e adesioni è consigliato consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina Facebook "Unione Sportiva Acli Marche", o chiamare al numero di cellulare 348-2407754.