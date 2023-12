Stop ai tuffi e ragazza sui binari. I pezzi più cliccati su internet

A catalizzare l’attenzione del popolo del web, la notizia più cliccata del 2023 sul sito del Carlino di Macerata è stata il divieto di balneazione scattato la scorsa estate a Porto Recanati per la presenza di batteri nell’acqua. Sul secondo gradino del podio, la storia della 15enne che si era stesa sui binari della stazione di Macerata, aspettando il passaggio di un treno. Fortunatamente la ragazzina non toccava i binari, e il treno aveva una distanza dal terreno tale che non l’ha urtata. Terza notizia più cliccata, il grido di allarme lanciato da alcuni commerciati del centro sul fatto che, in vista delle feste di Natale, ci fosse pochissima gente in giro. Quarto posto per il racconto di Riccardo Petritoli, 28enne di Tolentino, il vigile del fuoco che, a novembre, si è calato in un pozzo profondo 19 metri per soccorrere un operaio che era caduto lì dentro mentre stava lavorando. Tra le cinque notizie più lette dell’anno, un’altra riguarda il commercio del centro storico di Macerata con la chiusura del negozio Calzedonia di via Tommaso Lauri.