Storie di rinascita a teatro per la Lega fibrosi cistica Disponibili i biglietti per la terza edizione di Heroes - Storie di Rinascita, evento benefico al teatro Lauro Rossi il 18 maggio. Le testimonianze di speranza sostengono la Lega italiana fibrosi cistica Marche. Acquista i biglietti alla biglietteria dei teatri in piazza Mazzini o su vivaticket.com.