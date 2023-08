"Via del Ponte e via Luigi Cadorna: nella prima mi posso improvvisare Indiana Jones, per la seconda stavo pensando di comprare un quad…" È l’appello ironico, ma sentito, di un tolentinate che, insieme ad altri residenti, segnala la situazione di queste due vie della città, tra strade colabrodo ed erbacce "come una giungla". "Sollecito l’amministrazione da un anno di intervenire in via Cadorna – dice il cittadino –. Con la scusa che devono iniziare i lavori all’ex conceria, non viene riparata. Si temporeggia, ma noi che ci abitiamo, con quelle buche, rischiamo di danneggiare l’auto. Sembra una pista da cross. E via del Ponte, con quelle erbacce, non è un bel biglietto da visita per chi passeggia e visita la città. Entrambe sembrano zone dimenticate. Eppure a me non sembra di essermi dimenticato di pagare le tasse…"