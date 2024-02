Strampelli apprezzato ad Oxford

Nel nuovissimo The Oxford Handbook of Agricultural History (Manuale Oxford di Storia dell’Agricoltura), appena pubblicato nella versione ebook dalla britannica Oxford University Press, il capitolo 33 tratta il tema della Rivoluzione verde basandosi su una chiave di lettura tutta marchigiana. Nel capitolo, infatti, la pionieristica esperienza dell’agronomo maceratese Nazareno Strampelli è posta come base di partenza del lavoro di miglioramento genetico del frumento, svolto tra gli anni ‘50 e ‘60 dal premio Nobel Norman Borlaug, che della Rivoluzione verde è considerato il padre. Inoltre, nella descrizione del ruolo svolto da Strampelli (nella foto con la moglie) spicca il riferimento al libro "L’uomo che voleva nutrire il mondo", scritto da Sergio Salvi e pubblicato nel 2016 dall’Accademia Georgica di Treia in occasione del 150° anniversario della nascita dell’agronomo di Castelraimondo. Nel 2016, infatti, grazie all’impegno del compianto Luigi Emili, fu costituito un comitato organizzatore delle celebrazioni strampelliane e promossa la pubblicazione del libro di Salvi, che ricapitolava un decennio di ricerche dello scienziato. Dal canto suo, il libro edito dall’Accademia Georgica è passato, negli anni, da mezzo di divulgazione a strumento di approfondimento scientifico utile a meglio comprendere il ruolo svolto da Nazareno Strampelli nella nascita di una delle più importanti trasformazioni dell’agricoltura nella storia dell’uomo e del mondo. La pubblicazione contribuisce a porre in risalto la funzione di sussidio allo sviluppo culturale svolta dall’Accademia, riferimento per studiosi e ricercatori.