Studentato nell’ex convento. Otto milioni dal ministero, rinascono le Monachette

Sono stati ammessi al cofinanziamento del ministero dell’Università i progetti per l’ex convento delle Monachette e per il collegio Sibillini di Macerata presentati dall’Ente regionale per il diritto allo studio (Erdis). Questi interventi sono stati inseriti in due fasce, nella prima c’è al sedicesimo posto a livello nazionale quello del complesso delle ex Monachette per un importo di 8 milioni e 287mila euro. "Ciò – scrivono dall’Erdis – consentirà di avviare in tempi brevi gli interventi di riqualificazione e di efficientamente energetico per rendere più sicuri gli spazi destinati ad ospitare gli studenti".

L’intervento permetterà di arricchire l’offerta di posti letto mettendo a disposizione una struttura dove potranno trovare sistemazione 90 studenti. Si tratta di lavori anche di un certo rilievo: i tempi per il completamento non saranno strettissimi, ma di certo c’è la certezza che la città potrà arricchire l’offerta di posti letto e nel contempo ridare vita a un complesso abbandonato. Alla famiglia Intermesoli l’Erdis aveva presentato una proposta di acquisto da 3,2 milioni di euro. "Abbiamo centrato – dice Maura Magrini, presidente dell’Erdis – un ottimo risultato riuscendo a far rivivere un stupendo immobile al centro della città integrando la parte studentesca con la popolazione. Nei vari sopralluoghi ho apprezzato la bellezza del posto e le sue molteplici potenzialità". Nella fascia 2 si trova il collegio dei Sibillini assieme ad altri tre progetti per le Marche: "Essendo collocati in ottima posizione – scrivono dall’Erdis – potranno essere oggetto auspicabilmente di un rapido scorramento". Per il collegio dei Sibillini sono richiesti lavori meno invasivi, quindi si andrà più velocemente rispetto alle ex Monachette. I sei progetti presentati dall’Erdis a livello regionale sono stati ammessi al cofinanziamento e "per le Marche – scrive Magrini – ciò significa la possibilità di arricchire di 494 i posti letto e nel contempo di rendere i nostri atenei più attraenti e competitivi".

Macerata dispone di altre residenze per gli universitari e di alcuni appartamenti. Tra gli studentati ci sono, per esempio, il Bartolo da Sassoferrato con 48 posti letto; il Lauro Rossi che ne offre 17; il Maria Montessori ospita 71 studenti; il Claudiani ha 66 posti letto; nelle due palazzine del Mortati vi sono 50 universitari e nella terza ci sono 63 stanze con 21 singole e 42 doppie. Ci sono poi la residenza Sibillini con 50 psati letto e quella intitolata a Giovanni Falcone che presenta tre mini appartamenti singoli 11 doppi. L’Erdis gestisce poi altri appartamenti.