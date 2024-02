Studentessa nei panni di delegata dell’Onu

Sarah Dipasquale, studentessa 21enne del dipartimento di Economia e diritto dell’Università di Macerata, volerà a Singapore per il "Change the world model United Nation", programma formativo al quale partecipano ogni anno oltre cinquemila studenti provenienti dalle scuole superiori e dalle università di tutto il mondo per dibattere sulle principali questioni dell’agenda politica internazionale. Siciliana di origine ma fabrianese di adozione, Sarah frequenta l’ultimo anno della triennale in Economia: banche, aziende e mercati. La giovane è stata selezionata per partecipare a questa importante esperienza formativa che prevede, da fine febbraio a fine aprile, sessioni didattiche online in lingua inglese sul climate change e l’intelligenza artificiale. Il progetto si concluderà a Singapore dove la studentessa trascorrerà una settimana nei panni di una delegata delle Nazioni unite. Attraverso simulazioni e conferenze dovrà risolvere problemi specifici, cooperando con altri studenti di tutto il mondo. "Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto dalla nostra studentessa – commenta Elena Cedrola, direttrice del dipartimento –, che testimonia la solidità della formazione che offriamo ai nostri studenti, sempre attuale e in continuo aggiornamento secondo le ultime tendenze e le richieste del mercato del lavoro. I nostri corsi hanno un forte carattere internazionale e affrontano tematiche di grande interesse: AI, sostenibilità, globalizzazione etc… Prepariamo i nostri studenti alle sfide future e a ricoprire cariche prestigiose non solo in Italia, ma anche all’estero, magari proprio alle Nazioni Unite".