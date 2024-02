Studenti collegati con Piantedosi e il capo della polizia

225.000 studenti in rete da tutta Italia per riflettere sull’uso corretto e responsabile della tecnologia, collegati con Roma in diretta streaming ieri, nel Safer Internet Day, per l’appuntamento #cuoriconnessi organizzato da Polizia di Stato e Unieuro. Il progetto è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Ieri è stato presentato il nuovo libro della collana #cuoriconnessi, scaricabile gratuitamente dal sito cuoriconnessi.it.

Il libro in formato cartaceo sarà disponibile dal 12, distribuito gratuitamente dai Centri operativi per la sicurezza cibernetica della polizia postale nelle scuole e in tutti i punti vendita Unieuro. Nella prima parte dell’incontro si è discusso con il capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, e l’amministratore delegato di Unieuro, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, dei reati online, delle diverse forme di cyberbullismo e del ruolo dell’intelligenza artificiale. Le conclusioni sono state affidate al ministro dell’interno, Matteo Piantedosi. Anche la campionessa Fiamme Oro, Elisa Di Francisca, ha partecipato all’incontro per sottolineare come ciascuno abbia dentro di sé la forza per affrontare le difficoltà e la determinazione per reagire.