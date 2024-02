Studenti con bisogni educativi, trasporto gratis in piscina

Il Comune si fa carico per l’anno scolastico in corso del servizio di trasporto rivolto a studenti con bisogni educativi speciali e ai loro accompagnatori. È quanto stabilito dalla Giunta comunale che ha accolto la richiesta inviata a gennaio dall’Istituto superiore "Bonifazi-Corridoni". Tra questi, il progetto nuoto, che si svolge nella piscina comunale di Civitanova Alta. "L’Amministrazione comunale considera con particolare favore ogni iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli e a promuovere la piena integrazione delle persone svantaggiate – si legge nella delibera n. 46 della Giunta comunale – ritenuto che la comunità possa e debba farsi carico dei bisogni delle persone con minori abilità affinché, attraverso la conoscenza e la condivisione delle realtà esistenziali, impari a vivere la disabilità come parte integrante della quotidianità ed elemento del contesto sociale". Il progetto nuoto in questione è partito lo scorso 15 febbraio ed interessa nove alunni della città. Il trasporto con mezzo comunale ed autista sarà organizzato tramite il servizio autoparco e trova copertura negli stanziamenti di bilancio destinati al settore.

c. m.