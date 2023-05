Studenti tedeschi ospiti dell’Ite Gentili "Aperti al mondo"

Si è conclusa la settimana di ospitalità per la delegazione di studenti provenienti dal Windthorst Gymnasium di Meppen, dai ragazzi del corso di tedesco dell’Ite Gentili; un’esperienza coinvolgente in cui i giovani tedeschi hanno potuto vivere tante esperienze e partecipare ad altrettante attività. Marisa Luciani, prof di Lingua e cultura tedesca che all’inizio dell’anno scolastico aveva accompagnato i ragazzi marchigiani in Germania, è stata l’anima dell’accoglienza dei visitatori che hanno partecipato alle lezioni e visitato diverse località. L’avventura è stata conclusa con una festa nell’aula magna dell’istituto. La dirigente Alessandra Gattari e la prof Luciani hanno insistito molto sul fondamentale ruolo che "ha questo tipo di attività per i nostri ragazzi: essere esperti del mondo, aprire la mente, confrontarsi con l’altro da sé".