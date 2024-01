Studio sugli incidenti stradali,. Marche al quinto posto in Italia

Nelle Marche nel 2022 ci sono stati 4.951 incidenti stradali (+6,2% sul 2021): la regione si posiziona all’11esimo posto in Italia. Ma se si confronta il dato con la popolazione, le Marche sono al quinto posto con 333,6 incidenti ogni 100mila residenti. A fotografare la situazione è l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24, su base dati Istat. A livello provinciale, Ancona è prima per numero di incidenti (1.591), mentre in relazione alla popolazione in testa c’è Ascoli (358,9 incidenti ogni 100mila residenti). Seguono Ancona (344,6), Pesaro e Urbino (330,4), Fermo (324,7) e Macerata (308,4). Secondo l’ultima ricerca del Centro Studi di AutoScout24, se da un lato il codice della strada è giudicato positivamente in termini di sicurezza da quasi sei utenti su dieci, dall’altro c’è ancora un problema culturale : il 14% del campione, infatti, continua a giustificare (in alcune occasioni) chi guida dopo aver assunto alcol, come ad esempio quando lo si "sopporta", e il 12% chi usa il cellulare senza auricolare/vivavoce, come nel caso di una telefonata urgente. Per ridurre gli incidenti, secondo gli utenti, non bisogna “lavorare” solo sui comportamenti errati, ma è fondamentale migliorare lo stato delle strade, giudicato negativamente da oltre metà degli intervistati.