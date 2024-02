Studio sulla sicurezza di cavità e grotte in centro

Prima seduta del nuovo anno, quella che si è svolta martedì a Palazzo Lazzarini per il consiglio comunale di Morrovalle. Quattro i punti all’ordine del giorno. Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, ai punti numero due e tre, trattati in un’unica discussione, si è parlato dello scioglimento della convenzione con i Comuni di Tolentino e Valfornace per il segretario comunale e la sottoscrizione di un nuovo accordo, valido a partire dal primo febbraio, con il Comune di Civitanova: i due atti sono stati approvati con i soli voti della maggioranza, mentre l’opposizione si è astenuta. "Sciogliamo la convenzione dopo sei anni e mezzo per dare la possibilità al segretario Benedetto Perroni, che abbiamo la fortuna di avere ancora qui con noi, di accettare la possibilità di lavorare al Comune di Civitanova – ha spiegato il sindaco, Andrea Staffolani – grazie alla collaborazione e all’amicizia che ci legano con quest’ultima amministrazione siamo riusciti ad ottenere un accordo migliorativo per noi, visto che il segretario sarà a nostra disposizione non più per il 25% delle ore settimanali, ma per il 33%. Per noi è importante questo aumento, ma era importante soprattutto continuare ad avere una persona di altissimo livello, che studia le normative e che dà un contributo importante al funzionamento della macchina amministrativa. Ringraziamo di cuore Perroni per quanto ha fatto e per quanto farà". Approvata all’unanimità la variazione al bilancio di previsione 2024-2026 con la quale vengono introitati 21.300 euro di un contributo regionale per la realizzazione di indagini di microzonazione sismica. "Si tratta di un programma regionale di intervento sui versanti potenzialmente a rischio – ha approfondito l’assessore all’urbanistica, Stefano Montemarani – è il terzo studio di questo tipo che viene effettuato a Morrovalle, questo sarà in particolare concentrato sulle cavità e le grotte presenti nel centro storico e aree limitrofe. Un’indagine che è propedeutica alla stesura del nuovo piano di protezione civile".

Diego Pierluigi