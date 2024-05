"Sul progetto Biciplan parliamo solo illustrando le tavole ufficiali"

"Basta con questa storia dei bugiardi. Al massimo lo è il sindaco Andrea Michelini, perché noi abbiamo sempre parlato del biciplan illustrando le tavole ufficiali". Così Maria Grazia Nalmodi e Alessandro Rovazzani, consiglieri comunali di "Porto Recanati 21-26", ribattono al sindaco Michelini. Quest’ultimo, in un articolo apparso l’altro giorno sul Carlino, si era detto irritato per via di alcune fake news che girano in città e comprendono anche la vicenda del biciplan. "I documenti ufficiali dicono che su corso Matteotti si farà un’isola pedonale – aggiungono Nalmodi e Rovazzani -. Ricordiamo che le tavole del biciplan ci sono arrivate il 4 marzo. Anzi, tutte le opposizioni si sono espresse sulla base dei documenti (atti ricevuti formalmente) dall’Amministrazione, raffiguranti il progetto biciplan, e non su semplici supposizioni o sul sentito dire". Al coro si unisce pure il gruppo "Centrodestra Unito", formato dai consiglieri comunali Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini. "Sindaco Michelini, è ora che lei la smetta di fare accuse totalmente infondate – affermano Ubaldi e Sabbatini -. Noi, insieme agli altri gruppi consiliari di minoranza non abbiamo dato notizie, ma abbiamo semplicemente fatto vedere le tavole, quelle che voi ci avete consegnato e che il progettista incaricato, e pagato, ha redatto secondo le vostre indicazioni. Eventuali cambiamenti, o migliorie, non compaiono da nessuna parte. Noi ci documentiamo prima di scrivere, parlare e fare raccolte firme. Lo faccia pure lei".