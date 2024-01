"Sulla Ducati V2. Baldassarri sarà. Veloce e Vincente"

Quasi 200 persone tra supporters, appassionati, amici, addetti ai lavori e sponsor, non sono voluti mancare all’annuale cena organizzata dal Balda fanclub. All’hotel Horizon di Montegranaro, il pilota Lorenzo Baldassarri è stato al centro di una serata davvero piacevole, nella quale uomini e donne con le due ruote nel cuore si sono ritrovati godendosi buon cibo, ridendo grazie agli stornelli in rima del duo Andrea e Simona, e si sono divertiti provando ad imitare il centauro di Montecosaro sul simulatore di guida, una moto che consentiva di mettersi alla prova con staccate e pieghe su un circuito virtuale. Naturalmente il 27enne è stato al centro della scena e per l’occasione lo ha fatto mostrando la Ducati V2, ammiratissima, che per la prima volta in carriera sta per guidare nel Mondiale Supersport. Nonostante un paio di cadute nei primissimi test, il Balda si è detto particolarmente intrigato dalla nuova moto definendola bella e veloce. In più ha espresso la soddisfazione per la scelta del passaggio all’Orelac Racing, team che proprio come lui quest’anno vuole crescere per poi tornare da protagonista al piano di sopra, la Superbike. La serata si è conclusa con l’immancabile lotteria che ha avuto come primo premio un biglietto di tribuna centrale per il Gran Premio ’di casa’, ovviamente quello di Misano in programma nel weekend di metà giugno.

Andrea Scoppa