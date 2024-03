Superata la prova pratica, formati nuovi bagnini di salvataggio

Si è conclusa la terza edizione del corso rivolto a tutti coloro che desiderano diventare professionisti del salvataggio, organizzato dalla Società nazionale di salvamento a Potenza Picena. "La formazione prevedeva l’insegnamento di tecniche avanzate di nuoto, di primo soccorso, l’utilizzo dei dispositivi di salvataggio e la gestione delle emergenze in acqua – spiega Matteo Carbone, coordinatore del gruppo locale della Società nazionale di salvamento -. I partecipanti hanno avuto la possibilità di sperimentare le tecniche apprese in situazioni reali, attraverso esercitazioni pratiche in mare e in piscina". Carbone sottolinea ancora: "Dopo aver conseguito la certificazione Bls e Blsd a cura della Croce Rossa, gli aspiranti (cinque i potentini) sono stati valutati attraverso un esame pratico che ha consentito loro di ottenere la certificazione di bagnino di salvataggio per piscina. Il prossimo step li porterà davanti alla commissione della Capitaneria di Porto per il conseguimento dell’estensione mare".