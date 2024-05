Superstrada, arriva la terza corsia sulla provinciale vicino allo svincolo

Epilogo finalmente positivo sulla vicenda legata alla lottizzazione di via Conce a Corridonia, facente capo al consorzio Eureka. Dopo anni di stallo, sono prossimi alla partenza i lavori per l’ampliamento e il miglioramento della viabilità nel tratto di strada provinciale che va dall’hotel Grassetti alla rotonda del centro commerciale Corridomnia, nei pressi dello svincolo della superstrada. A luglio dello scorso anno, infatti, l’amministrazione comunale di Corridonia aveva accolto la richiesta da parte del consorzio di un nuovo permesso a costruire la terza corsia sulla provinciale Sp34.

"Siamo ai blocchi di partenza per le opere lungo via Pausula – ha illustrato il sindaco Giuliana Giampaoli –. È stato individuato, a ridosso delle ferie, il periodo più favorevole per l’esecuzione di un intervento che contribuirà in modo tangibile al miglioramento della viabilità in uno snodo cruciale del traffico che vede il transito di oltre 25mila veicoli al giorno". Il progetto prevede il raddoppio della corsia di marcia in direzione Macerata e la realizzazione di un marciapiede a monte che consentirà un passaggio pedonale sicuro.

Tra il 3 e l’8 giugno inizierà l’installazione della segnaletica, poi nella notte tra l’11 e il 12 verrà situata una mini-rotatoria all’altezza dell’hotel Grassetti, a utilizzo dei residenti e dei mezzi di cantiere ed il 12 partirà l’opera che durerà 10 settimane circa. "La viabilità subirà una modifica, con una deviazione all’interno della zona industriale – ha affermato Giampaoli – l’opera consentirà inoltre la riqualificazione della sede stradale, dei passaggi pedonali e della segnaletica che sono ancora provvisori".

Diego Pierluigi