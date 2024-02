Superstrada: quando funzionano gli autovelox

Ecco il calendario di marzo dei controlli con l’autovelox in superstrada. Domani si comincia a Corridonia nella corsia in direzione monti, e Tolentino in direzione mare, dalle 8 alle 13. Il 2 a Corridonia, in corsia monti, e Montecosaro in direzione mare dalle 8 alle 14. Il 3, il 4 e il 5 a Montecosaro (monti) dalle 8 alle 14. Il 6 controlli a Corridonia (monti) e a Montecosaro (mare) dalle 8 alle 14. Giovedì 7 a Corridonia (monti) e a Montecosaro (mare) mare dalle 8 alle 14, e a Corridonia in direzione monti dalle 13 alle 18. L’8 controlli a Montecosaro (monti) dalle 8 alle 13, e a Tolentino (mare) dalle 13 alle 18. Il 9 a Montecosaro in corsia monti dalle 8 alle 14. Il 10 a Corridonia (monti) e a Montecosaro (mare) dalle 8 alle 14. Lunedì 11 a Montecosaro in corsia monti dalle 8 alle 13. Il 12 a Corridonia (monti) e a Montecosaro (mare) dalle 8 alle 14. Il 13 a Corridonia (monti) e a Tolentino (mare) dalle 8 alle 13, poi a Montecosaro (monti) dalle 13 alle 18. Il 14 a Corridonia (monti) e a Montecosaro (mare) dalle 8 alle 14. Il 15 a Montecosaro (monti) dalle 8 alle 14. Il 16 a Corridonia (monti) e Montecosaro (mare), dalle 8 alle 14. Il 17 a Montecosaro (monti): 8-14. Lunedì 18 a Corridonia (monti): 8-13. Il 19 e 20 a Corridonia (monti) e a Montecosaro (mare): 8-14. Il 21 tra Belforte e Caldarola (monti): 8-13, e a Tolentino (mare): 13-18. Il 22 a Camerino (mare): 13-18. Il 23 a Montecosaro (monti): 8-14, e a Camerino (mare): 8-13. Il 24 a Montecosaro (monti): 8-14. Il 25 tra Belforte e Caldarola (monti) e a Tolentino (mare): 8-13, e a Montecosaro (monti): 13-18. Il 26 a Corridonia (monti) e a Montecosaro (mare): 8-14, e tra Belforte e Caldarola (monti): 13-18. Il 27 a Corridonia (monti) e a Montecosaro (mare, 8-14); e a Camerino (mare, 14-18). Il 28 a Corridonia (monti) e a Montecosaro (mare): 8-14, e tra Belforte e Caldarola (monti): 8-13. Il 29 e il 30 a Camerino (mare): 8-13. Infine domenica 31 a Montecosaro (monti): 8-14.