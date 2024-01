Supporto ai ragazzi disagiati

Sarà attivo da domani lo Sportello Orientamento, servizio erogato dal Comune di Macerata in collaborazione con la cooperativa Il Faro: "Una nuova opportunità per noi di lavorare insieme a tutto il gruppo “Neet.Less“ a supporto di ragazzi e ragazze che molto spesso vivono situazioni di svantaggio, di disagio e di esclusione sociale – commenta Marcello Naldini presidente de il Faro Cooperativa Sociale –. Con il servizio che realizzeremo in sinergia con le colleghe dell’informagiovani ci proponiamo di incontrare e accogliere questi giovani e queste giovani, individuare le loro risorse e attitudini, e lavorare sulla sfera emotiva con interventi, attività laboratoriali e di accompagnamento personalizzato, anche al fine di costruire insieme un percorso professionale e di crescita a partire dai loro talenti e dalle loro aspirazioni". Lo Sportello Orientamento sarà attivo il lunedì e venerdì 10-12.30 su appuntamento, il mercoledì 9.30-12 aperto al pubblico, mercoledì 15-17 su appuntamento e giovedì 9.30-12 aperto al pubblico. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0733.256438 (dalle 9 alle 12.30 lunedì – venerdì), e-mail: informagiovani@comune.macerata.it.

re. ma.