Sventolano tre Bandiere Blu in provincia

Civitanova si conferma Bandiera Blu. E con lei anche Porto Recanati e Potenza Picena.

La Fee le ha riconosciuto anche per il 2024 le certificazioni che premiano la qualità delle acque del mare, dei servizi in spiaggia, della gestione dei rifiuti. Per Civitanova, il traguardo arriva per il ventunesimo anno consecutivo e, a metà maggio, l’organizzazione internazionale per la sostenibilità ambientale svelerà su quali spiagge italiane quest’anno sarà issato l’ambito vessillo. Civitanova, Porto Recanati e Potenza Picena hanno ricevuto l’invito a partecipare alla conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2024, in programma a Roma il 14 maggio, nella sala convegni del Consiglio nazionale delle ricerche, appuntamento a cui sarà presente anche il sindaco Fabrizio Ciarapica.

Era il 2004 quando Civitanova conquistava per la prima volta il simbolo della qualità delle acque e delle spiagge. Il sindaco del tempo era Erminio Marinelli e, da allora, le amministrazioni che si sono succedute hanno lavorato per mantenere il riconoscimento.

La Bandiera Blu 2024 arriva in un momento di preoccupazione degli operatori balneari, sui quali incombe la direttiva Bolkestein per la messa all’asta delle concessioni, dopo che il Consiglio di Stato ha cancellato le proroghe concesse dal Governo.

In tutto sono diciotto le spiagge marchigiane premiate: i tre Comuni della costa maceratese – Civitanova, Potenza Picena e Porto Recanati – e poi Ancona, Numana, Sirolo, Senigallia, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto, Fermo, Porto San Giorgio, Pedaso, Altidona, Pesaro, Fano, Gabicce Mare, Mondolfo.

Lorena Cellini