Taglio del nastro per il Punto Salute. Tanti nuovi servizi

S’inaugura il Punto Salute all’ospedale Santa Lucia di Recanati e sarà ubicato al piano terra della struttura sanitaria. Si tratta di un centro dove, fra l’altro, saranno garantiti alcuni esami come l’elettrocardiogramma, l’holter pressorio e cardiaco e la Moc. I particolari di come funzionerà questo nuovo servizio saranno illustrati, venerdì nella sala riunioni dell’ospedale, indetta da Marco Ricci, direttore generale dell’Ast 3 di Macerata. Proseguono, intanto, anche i sopralluoghi dei tecnici per l’installazione della nuova Tac nel reparto di radiologia. È stata smontata la vecchia, e ormai non più utilizzata da diverso tempo strumentazione ed effettuati sondaggi per verificare la portata del solaio. È probabile che sarà anche necessario procedere alla realizzazione del nuovo impianto elettrico.