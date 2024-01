Tamagnini alla guida della Cives: "Emergenze, corsi per i docenti"

Rinnovate le cariche sociali dell’associazione provinciale Cives di Macerata, organizzazione di volontariato, costituita dalla Federazione nazionale Ordine delle professioni infermieristiche (Fnopi), formata esclusivamente da infermieri esperti nel campo dell’emergenza sanitaria, i cui scopi sono quelli i promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione della cittadinanza sulla prevenzione dei rischi in generale, e di quelli sanitari in particolare. Alla presidenza è stato confermato Sistino Tamagnini, membro del direttivo, insieme a Francesco Ricci (vice presidente), Rita Sgamma (segretario), Antonella Coppari (tesoriere), Rosangela Malaccari, Samanta Andreotti, Beatrice Venanzetti (consiglieri). Il comitato dei garanti è formato dal presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche, Sandro di Tuccio, Alessandro Tedeschi, e Tatiana Raffaelli. Nel discorso di insediamento per il prossimo quadriennio, Tamagnini, dopo aver ringraziato quanti hanno collaborato alla crescita dell’associazione e quanti l’hanno sostenuta con una donazione, soprattutto durante la pandemia del Covid, ha evidenziato come attualmente l’associazione stia lavorando ad alcuni importanti progetti. Tra questi, in collaborazione on la Regione, "Dalla chiamata al numero unico d’emergenza 112 al pronto soccorso: cosa succede?"; e anche "Macerata cardio protetta", con il patrocinio del Comune di Macerata. Si tratta di corsi rivolti al personale scolastico della provincia sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di giornate di sensibilizzazione sulla prevenzione del rischio cardiovascolare.