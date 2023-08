"Tamberi un ottimo testimonial Su Mancini in Arabia no comment"

"Gianmarco Tamberi, grandissimo atleta che è nato a Civitanova, sarebbe un testimonial qualificatissimo per la Regione. Ma personalmente non me la sento di entrare in una polemica che chiama in causa Roberto Mancini solo perché ha deciso di lavorare all’estero". Così il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, interviene sulla questione del testimonial regionale dopo l’affondo del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che aveva parlato di "immagine danneggiata per le Marche", proponendo Tamberi, dopo gli ultimi grandi successi, come ricambio. Ma il presidente Francesco Acquaroli aveva subito ribattuto: "No, Mancini ci aiuterà anche nei mercati arabi", in riferimento al suo nuovo impiego come allenatore della nazionale di calcio dell’Arabia Saudita. Così Ciarapica, che invece è pronto a proporre la cittadinanza onoraria a Tamberi, prosegue: "La sua è stata una scelta esclusivamente di carattere personale e io la rispetto come tale. Capisco che possa suscitare qualche perplessità la testimonianza di un personaggio che vive lontano dalla sua terra, ma non bisogna neanche dimenticare che in passato, l’amministrazione regionale, aveva scelto l’attore Dustin Hoffman per lanciare l’immagine delle Marche, un grande personaggio che però con il nostro territorio e con l’Italia aveva poco a che fare, tanto da inciampare anche sulla lingua. Sulla richiesta di risolvere il contratto con Mancini perché se ne va in Arabia perciò non mi pronuncio. Sia la Regione a valutare la situazione e sono sicuro che lo farà per il meglio", conclude il sindaco civitanovese.