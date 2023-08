Tamponamento a Recanati: giù la colonnina di un distributore Ip

Un tamponamento a catena è finito con l’abbattimento della colonnina di un distributore di carburanti. È successo ieri intorno alle 16.50 in località Fontenoce di Recanati. Il conducente di un’auto, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo, è uscito di strada ed è finito contro una vettura che era parcheggiata nel piazzale vicino al distributore Ip, davanti al bar della frazione. Le due auto poi hanno finito la loro corsa contro la colonnina per i pagamenti del rifornimento self service, danneggiandola. L’impatto ha causato una fuoriuscita di carburante dal distributore, per questo i vigili del fuoco sono accorsi, per mettere in sicurezza l’area ed evitare che potessero esserci danni più seri. Per fortuna alla fine tutto si è risolto senza troppe conseguenze, anche per gli automobilisti coinvolti che non hanno riportato lesioni gravi. Sul posto è stato chiamato anche il 118, per le cure del caso.