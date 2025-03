Tancredi in biblioteca per riscoprire il romanzo: "Cristina" di Serao

La biblioteca "Antolisei" di San Severino ospita, dopodomani a partire dalle 18, un nuovo appuntamento del progetto culturale "Quella stanza tutta per sé. Il laboratorio ottocentesco della scrittura femminile". L’iniziativa vedrà protagonista la scrittrice e studiosa Lucia Tancredi (foto) nella presentazione del romanzo "Cristina" di Matilde Serao. Il progetto, che si articola in diversi incontri, mira a riscoprire e valorizzare il contributo delle scrittrici dell’Ottocento e del primo Novecento, contestualizzando le loro opere nel più ampio scenario dell’emancipazione femminile. Serao fu una figura di spicco nel giornalismo e nella scena letteraria italiane a cavallo tra Otto e Novecento. Fondatrice e direttrice di diversi quotidiani, tra cui II Mattino e II Giorno, trovò comunque il tempo per pubblicare decine di romanzi e centinaia di racconti. Info: 0733.641313 o biblioteca.antolisei@comune.sanseverinomarche.mc.it.