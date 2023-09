Tanti auguri Avis Tolentino: festeggia 70 anni con 178 premiazioni

"L’Avis è da settant’anni a Tolentino. Ed è pronta a festeggiare insieme ai suoi 1164 donatori e a tutta la città". Lucia Pistacchi, presidente dell’Avis comunale, annuncia il programma di domani e domenica, per il 70° anniversario dalla fondazione (1953-2023). Per l’occasione è stato realizzato un segnalibro, con l’aiuto dei ragazzi dell’associazione "ProssimaMente", con una duplice valenza: il qr code rimanda all’annuario digitale aggiornato. Domani, alle 20.30 in piazza della Libertà, si parte con la premiazione dei giovani donatori e di studenti e laureati con il massimo dei voti; alle 21.30, spettacolo "Riso fa buon sangue", ovvero la comicità per la promozione della donazione del sangue. Sul palco, Paolo Franceschini, Francesco Damiano, Piero Massimo Macchini, i Papu e il cantautore Caffa. Ingresso libero. Domenica invece, alle 8.30, ritrovo delle rappresentanze avisine delle Marche nella sede Avis, alle 9.30 messa, alle 10.30 corteo con la banda "Simonetti-Città di Tolentino" e deposizione delle corone alla lapide e al monumento del Donatore in corso Garibaldi e in via della Pace. Infine cerimonia di premiazione dei benemeriti donatori. Tra benemerenze di rame (assegnata dopo i 3 anni di iscrizione all’Avis e l’effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni), argento, argento dorato, oro, oro con rubino, oro con smeraldo e oro con diamante, i premiati saranno in totale 178.