Tappa a Macerata e Recanati per la carovana dei diritti messa in campo dalla Cgil La carovana dei diritti, organizzata dalla Federazione lavoratori della conoscenza Cgil, arriverà a Macerata e Recanati per sensibilizzare sui rischi delle riforme del governo che minacciano il sistema d'istruzione e della ricerca. Si parlerà di autonomia differenziata, dimensionamento scolastico, lavoro precario e definanziamento del sistema universitario.