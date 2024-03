Tappa ad Assisi, l’impresa di Lambertucci continua

Dopo una settimana di corsa, Ulderico Lambertucci, ultramaratoneta di Treia di 78 anni che sta facendo il suo pellegrinaggio Loreto-Lourdes, ha già oltrepassato la Basilica di Santa Maria degli Angeli, che custodisce la Porziuncola di Assisi. È stata una delle prime tappe del suo lungo pellegrinaggio di corsa, per dire grazie a Maria, fino a Lourdes. Davanti alla basilica è arrivato di corsa, concentrato: Lambertucci è abituato bene a gestire la fatica. Di chilometri sulle gambe ne ha veramente tantissimi, negli anni sono state tante le sue imprese di corsa in giro per il mondo. "La prima settimana è sempre la più dura – ha detto Lambertucci –, poi come il fisico comincia a ingranare sarà sicuramente meglio. Pensavo di andare peggio, in realtà, ma nonostante l’età tengo abbastanza". Ad attenderlo, in rappresentanza della comunità dei Frati minori francescani, c’era fra Emanuele Gelmi, che non ha potuto fare altro che constatare la grande forma del 78enne e la sua energia. Oltre alla preghiera, Lambertucci, che da sempre coniuga la sua passione per la corsa alla preghiera e alla devozione, ha avuto modo di dare un’occhiata ai lavori di ristrutturazione e restauro che interessano la basilica di Assisi, facendosi spiegare nel dettaglio da fra Emanuele le opere di recupero e mostrando un interesse da addetto ai lavori nel settore edile. Poi la benedizione e l’augurio di un buon cammino. "È stato un bellissimo incontro con fra Emanuele – ha commentato Lambertucci –. Una mattinata molto bella. Il meteo fino ad ora ci ha accontentati. Nei prossimi giorni è prevista pioggia, ma non importa. Ci prendiamo quello che vuole il Creatore. Se piove, prenderemo l’ombrello. Nessun problema". Dopo Assisi, dove ha visitato anche la tomba di san Francesco nelle Basiliche del Sacro Convento, Lambertucci ha proseguito il suo percorso e proprio in queste ore si trova già al confine tra Umbria e Toscana. Lo scorso 24 febbraio, con la benedizione dell’arcivescovo Fabio Dal Cin, delegato pontificio presso il Santuario di Loreto, e la preghiera nella Santa Casa davanti alla Vergine Lauretana, tra familiari e amici arrivati per salutarlo, era iniziato il pellegrinaggio di corsa del 78enne ultramaratoneta verso Lourdes. Lungo l’itinerario tra Loreto e la meta francese ai piedi dei Pirenei, Lambertucci ha previsto una serie di tappe per raccogliersi in preghiera e portare il suo messaggio di fede e di pace, visitando i principali santuari mariani che troverà nel suo percorso.

Chiara Marinelli