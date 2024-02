Tecnico di marketing e addetto alla contabilità

Azienda di Montecassiano cerca un tecnico marketing da inserire con borsa lavoro. Richiesto diploma di ragioneria o laurea in ambito comunicazione/marketing. La figura ricercata si dovrà occupare dei social media marketing, grafica pubblicitaria, creazione siti internet, fotografica digitale (codice offerta 532206/1). Studio commercialista a Macerata cerca un impiegato/a ragioniere/a per registrazione fatturazione, gestione clienti e riconciliazione bancaria, da inserire con borsa lavoro (codice offerta 446992/1). Studio commercialista cerca un addetto/a alla contabilità da inserire con borsa lavoro per mansioni di caricamento contabilità e adempimenti connessi e conseguenti (codice offerta162222/1). Azienda logistica e trasporti di Macerata cerca un addetto marketing da inserire con borsa lavoro, per ricerca di nuovi clienti, analisi di nuovi canali di vendita e customer care (codice offerta 159152/17). Inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.