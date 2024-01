Telecamere e controlli sul campo. Indagine sullo spaccio in via Cioci

La sicurezza del traffico, le situazioni di degrado urbano, le soste irregolari, gli ubriachi al volante: in sinergia con tutte le forze dell’ordine, la polizia locale traccia il bilancio di un anno di attività al fianco dei cittadini, in occasione del patrono San Sebastiano. "Un bilancio che ci rende orgogliosi e grati – ha affermato il sindaco Sandro Parcaroli –. Gli sforzi e l’impegno che ogni giorno il comando mette in campo per assicurare la sicurezza di tutti, unita alla presenza sul territorio e all’attenzione verso le esigenze della cittadinanza, fanno della nostra polizia locale un fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale". Un ringraziamento ha espresso l’assessore alla sicurezza Paolo Renna "alla polizia locale che opera ogni giorno al servizio della nostra comunità. La sicurezza urbana continua a essere il nostro obiettivo principale. Abbiamo puntato, e continueremo a farlo, sull’incremento della videosorveglianza, che ci consente di tutelare al meglio la sicurezza e allo stesso tempo di verificare la dinamica di incidenti, di prevenire episodi incresciosi fungendo da deterrente, di intervenire in tempo reale e anche di supportare attività di investigazione". In prima linea in questo impegno c’è il comandante Danilo Doria. Le richieste di intervento al corpo sono state 5.210, nel 92 per cento dei casi con intervento della pattuglia e soluzione positiva. Dallo spaccio ai codici rossi, la polizia locale non si è tirata indietro. Le segnalazioni per uso di stupefacenti sono state dieci, e una persona è stata denunciata per spaccio. "Abbiamo effettuato una complessa indagine sullo spaccio nella zona di via Cioci – ha proseguito il comandante Doria – per la quale abbiamo sentito 34 minorenni. È capitato che un genitore svenisse, altri non ci credevano, altri se la sono presa con noi. Spesso i genitori sono ignari dei problemi dei figli con gli stupefacenti. La maggior parte dei ragazzi che vediamo in giro sono bravissimi, ma non tutti".

È capitato anche di trovare un automobilista in viale Leopardi con un tasso etilico di 1,70 alle 19.30. In tema i controlli per la movida: al giovedì sera sono stati dedicati 93 servizi serali, "il servizio sta funzionando, e lo capisco dal fatto che diminuiscono le telefonate di protesta il venerdì mattina". Grazie ai fondi del progetto Life Addicted, e alle oltre duemila ore di formazione per il personale, la polizia locale è sempre più pronta ad affrontare queste situazioni.