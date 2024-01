"Tempietto delle Rimembranze abbandonato"

"Tempietto delle Rimembranze o delle dimenticanze?". È la provocazione di Stefano Mezzasoma, capogruppo a Potenza Picena del Movimento 5 Stelle, che denuncia così lo stato di abbandono e di deterioramento del Tempietto delle Rimembranze (nella foto).

"Fu eretto dalla famiglia Scarfiotti nel 1927 – racconta il pentastellato – per commemorare i 116 giovani del nostro Comune caduti durante gli assalti disperati e senza ritorno della prima Guerra Mondiale. A loro va il nostro imperituro pensiero. Il simbolo del loro immenso sacrificio non può e non deve essere tenuto nel dimenticatoio della Giunta Tartabini/Casciotti – osserva lui – e in questa indecorosa situazione: è ricoperto da estese chiazze di umidità e muffe ben visibili sia dall’interno sia dall’esterno del fabbricato. Restituire dignità e solennità a questo luogo di profondo raccoglimento dovrebbe essere priorità di qualunque amministrazione".

Ed è lo stesso Mezzasoma a ricordare che tutta la minoranza avevano già segnalato il problema. "A distanza di un anno – aggiunge ancora – dalla mozione presentata dai gruppi di opposizione (Pd, Civico 49 e Movimento 5 Stelle) e approvata il tre maggio 2023 all’unanimità dal Consiglio comunale, sollecito nuovamente la giunta Tartabini-Casciotti a intervenire. E non solo una volta l’anno nella cerimonia di deposizione della corona d’alloro, ma avviare concretamente e rapidamente l’intervento necessario di ristrutturazione atteso ormai da dieci anni per restituire la dignità che meritano ai giovani caduti che furono chiamati a sacrificare le proprie vite".

g. g.