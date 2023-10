Territori forti e fluidi, doppio appuntamento

In arrivo la terza e quarta tappa di "Territori forti e fluidi". Domani, alle 9, a Castelsantangelo ritrovo alle sorgenti del Nera per "Le forme poetiche dell’acqua" con attori professionisti dell’associazione ’Ho un’idea’, poi escursione alle cascate del Pisciatore (prenotazione 3914853206). Alle 11, all’area Sae, concerto con Samuele Giacomozzi al pianoforte e Daniele Cococcioni alla fisarmonica. Gli stand con prodotti tipici saranno allestiti nella zona commerciale. Ai giardini pubblici laboratorio per bambini "L’acqua e i fiumi maestri di futuro". Domenica, invece, l’appuntamento è a Valfornace: alle 10 escursione al lago di Boccafornace (prenotazioni 333-8640737). In piazza Vittorio Veneto saranno allestiti stand con i prodotti Coldiretti e verrà presentata l’esposizione del Consorzio Apistico Macerata. Nel pomeriggio laboratorio per bambini, musica con Mattia Buonaventura De Minicis e le canzoni di Nicole Mazzaroli. Dalle 14 partenza con navetta per una passeggiata nei castagneti.