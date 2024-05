Test per l’Helicobacter Pylori. Ora ci pensano le farmacie

A partire dai risultati positivi registrati nel primo periodo di sperimentazione della ’Farmacia dei Servizi’, Federfarma Marche, in piena condivisione con le associazioni provinciali dei titolari di farmacia della regione, ha avviato l’individuazione di oltre 120 farmacie che in sede regionale vorranno fornire alla cittadinanza l’effettuazione del test Urea Breath. Il test è il metodo diagnostico più accreditato, non invasivo che si esegue in 30 minuti per individuare l’Helicobacter Pylori. Con il supporto non condizionante di Alfasigma, una delle principali aziende farmaceutiche italiane, le farmacie marchigiane, prime in Italia nella nuova proposta di servizio, si impegnano per dare ulteriori risposte, sempre più efficaci alla popolazione, sviluppando una funzione sempre più operativa di servizio e contribuendo alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce attraverso la distribuzione di materiali informativi.

Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche ricorda che "è da sottolineare innanzitutto l’alto valore sociale della diagnosi conseguenza dell’Urea Test; è anche un ulteriore riconoscimento del ruolo della farmacia al centro del Servizio sanitario regionale, particolare sarà la nostra attenzione per le aree interne della regione e per la componenti più fragili della popolazione marchigiana. L’Helicobacter Pylori è un batterio che, grazie alla sua conformazione ad elica riesce ad ancorarsi alla parete interna dello stomaco andando a colonizzare la mucosa tra stomaco e intestino.

I sintomi dell’infezione, quando presenti, sono quelli tipici della dispepsia: dolore e/o bruciore nella parte alta dello stomaco, sensazione di pienezza postprandiale e/o di sazietà precoce. Secondo i report dell’International Agency for Research on Cancer in tutto il mondo quasi il 90% dei tumori gastrici, è attribuito all’infezione da Helicobacter Pylori. In Italia, nel 2023 sono state stimate circa 15.000 nuove diagnosi di tumore dello stomaco: 9.000 uomini e 6.000 donne con una mortalità che, rispetto ai dati dell’anno precedente, si attesta a 9.900 decessi.