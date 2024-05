Tir incastrato a Fontespina. Scortato dai vigili

Alla guida di un Tir segue il tracciato indicato dal navigatore e finisce incastrato a Fontespina. Disavventura, ieri mattina, per una camionista italiano. Intorno alle 11 è dovuta intervenire una pattuglia della polizia municipale perché il "bisonte" era bloccato in via Regina Margherita, all’angolo con via Rossini. Sedici metri la lunghezza del mezzo che non riusciva a effettuare la svolta. Con l’aiuto dei vigili urbani, e della cortesia dei proprietari di auto che hanno provveduto a spostarle dai parcheggi che creavano intralcio al transito del mezzo pesante, l’autista è riuscito a guadagnare la statale Adriatica.