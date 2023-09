Titolo: CAS a Tolentino: Da mercoledì domande online sulla piattaforma Sem

Da mercoledì tutti coloro che attualmente percepiscono o che si trovano ad avere le condizioni per avere il Cas, Contributo di autonoma sistemazione, potranno presentare la domanda sull’apposita piattaforma Sem. A dare l’annuncio, l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti: "I nuclei familiari o i singoli cittadini che finora hanno usufruito del Cas, per continuare a riceverlo, dovranno presentare domanda, accendendo alla piattaforma a partire dalle 11 di mercoledì. Si ricorda che devono presentare la domanda anche coloro che sono assegnatari e usufruiscono di un alloggio Sae, Soluzione abitativa emergenziale. Il termine ultimo per presentare le domande scade alle ore 23 e 59 minuti del prossimo 6 novembre. Pertanto si invitano tutti gli aventi diritto a presentare la propria domanda".