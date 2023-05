Tiziana Lacchè, morta a 59 anni, sui manifesti l’ultimo saluto: "Titti vi saluta e abbraccia"

Macerata, 15 maggio 2023 – “Titti vi saluta e vi abbraccia tutti". Con questa frase che voleva fosse scritta sui suoi manifesti funebri Tiziana Lacchè ha salutato dopo aver lottato con una malattia che l’aveva colpita da diverso tempo e per cui ieri si è spenta a 59 anni.

Nata ad Amandola e originaria di Montelparo piccolo paese del Fermano dove in tanti la stanno ricordando Lacchè era un’infermiera molto conosciuta all’ospedale di Camerino dove lavorava nel blocco operatorio.

A lungo, cominciando da giovane, ha giocato a pallavolo, sua grande passione e si è diplomata all’Isef di Perugia. Dopo esser stata anche insegnante in alcune scuole è iniziata la sua carriera nella Pediatria di Recanati, si è poi specializzata nella scuola per infermieri di Camerino negli anni ’90 e quindi si è stabilita a Castelraimondo dove ha costruito un affetto con tante persone e la cui comunità la ricorda come una persona buona e vicina a chi soffriva.

Negli anni è divenuta anche docente di professioni sanitarie in diversi corsi. Lascia la figlia Rebecca e i familiari. I funerali si svolgeranno domani alle 10.30 alla chiesa della Sacra Famiglia di Castelraimondo.