"TOLENTINO: Campus, una commissione controlli l'iter del liceo Classico"

"Rivendichiamo il diritto degli studenti ad avere locali adeguati affinché si garantisca il corretto insegnamento delle discipline". Francesco Sebastiani, presidente della Consulta provinciale degli studenti (Cps), interviene sul mancato trasferimento del liceo Classico di Tolentino in centro fino a quando non sarà realizzato il campus delle superiori. Premettendo di non voler accusare le amministrazioni comunali e provinciali né i politici, Sebastiani propone una commissione straordinaria in vista della costruzione del campus di contrada Pace (di cui non si conoscono ancora i tempi di inizio lavori). "Noi rappresentanti di Consulta abbiamo preso parte, lo scorso aprile, ad un incontro con il presidente della Provinciaper parlare proprio del problema dell’edilizia scolastica, e di conseguenza , anche di questa situazione – prosegue -; siamo riusciti a instaurare un rapporto diretto e costante con la Provincia attraverso cui poter segnalare eventuali disagi. Il tavolo di confronto con la Provincia potrebbe essere messo a disposizione per la costituzione di una commissione straordinaria a cui poter invitare a partecipare come membri tutte le parti sociali coinvolte (consiglio d’istituto del liceo, Comune, Provincia) che si occuperà di aggiornare costantemente lo status dei lavori fino all’inaugurazione del nuovo plesso, che speriamo avvenga il prima possibile". Inoltre Sebastiani vuole rivolgere un appello a tutta la popolazione studentesca: "Siate sempre pronti a rivendicare i vostri diritti, informatevi e non stancatevi mai di combattete per ciò che è giusto. La Consulta è vicina ad ognuno di voi ed è ben contenta di rispondere a tutte le vostre esigenze e aiutarvi nel raggiungimento di piccole vittorie che possano modificare lo status quo".