Tolentino solido ed efficace

TOLENTINO

2

MONTURANO

0

TOLENTINO: Orsini, Lanza (28’ Salvucci, 28’ st Bracciatelli), Balbo, Di Lallo, Mercurio, Nasic, Tomassetti, Frulla, Cardinali (19’ st Moscati), Borrelli, Garcia. All. Possanzini (in panchina Ionni).

MONTURANO: Isidori (1’ st Fall), Paniconi, Frinconi, De Carolis (1’ st Curzi), Finucci (19’ st Bernacchini), Adami, Islami, Loviso, Moretti, Bracalente (15’ st D’Amicis), Rotondo (28’ st Nacciarriti). All. Cuccù.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Reti: 6’ Borrelli, 32’ Balbo.

Note: spettatori 300 circa, angoli 5-1. Ammoniti: De Carolis, Isidori, Di Lallo, Moscati, Paniconi.

TOLENTINO

Dopo più di un mese e mezzo il Tolentino di mister Possanzini (in tribuna per squalifica) torna alla vittoria battendo in casa un Monturano che solo nel finale riesce veramente a entrare nel match. A spianare la strada ai cremisi è il gol del vantaggio firmato da Borrelli al 6’, grazie a una "magia" da posizione defilata sulla sinistra. Il ritmo è blando, i locali non hanno intenzione di strafare, giocano alla loro maniera controllando la gara. Lanza e Tomassetti presidiano la fascia destra, con quest’ultimo più avanzato; rientra capitan Frulla dal primo minuto, resta in panchina Bracciatelli. Al 24’ la tegola per il Tolentino: Ruggiero Lanza scivola nel tentativo di calciare e s’infortuna seriamente. I primi riscontri sanitari parlano di rottura del tendine; esce in barella fra gli applausi del pubblico. Al suo posto entra Salvucci, Tomassetti arretra in difesa. Passano pochi minuti ed ecco il raddoppio dei cremisi: corner dalla sinistra, palla indietro a Balbo che in diagonale infila Isidori. Prima della conclusione della prima frazione di gioco Cardinali sfiora il tris non arrivando d’un soffio a deviare sotto porta un bell’assist di Borrelli. Nel secondo tempo al 10’ Frulla colpisce la traversa con un tiro dal limite, poi al 17’ Cardinali incorna e la palla viene respinta sulla linea da un difensore ospite. Per l’arbitro è rigore, s’incarica del tiro dal dischetto lo stesso Cardinali, ma il portiere Fall (entrato nella ripresa al posto di Isidori) compie una straordinaria parata. Sulla sua ribattuta si getta Balbo di testa, spedendo però la sfera sopra il montante. Nel finale pure il Monturano reclama il penalty per un intervento proprio di Balbo su Curzi, ma il direttore di gara lascia correre e ammonisce Paniconi per proteste.

Mauro Grespini