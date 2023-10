Tombolini, nuova sede a Colmurano: investimenti green e assunzioni in vista

Rinnovo "green" per la sede di Tombolini, storico brand di abbigliamento, a Colmurano. Nata nel 1964 a Urbisaglia con il marchio Urbis dalla passione del fondatore Eugenio Tombolini, l’azienda oggi impiega 150 dipendenti. E punta all’autosufficienza elettrica, all’ottimizzazione dei consumi e anche all’obiettivo di assumere nuovi dipendenti. "Siamo pronti a investire di nuovo in un futuro più sostenibile, rinnovando la sede di 10mila metri quadrati con pannelli solari e cappotto termico – spiegano dallo stabilimento –. L’intento sarà anche una riduzione delle emissioni per rimanere in linea con gli standard europei, nell’ottica di competitività, green e innovazione. Questa attenzione si legge anche nella continua ricerca ad alta tecnologia nei tessuti. Per una parte di prodotti l’azienda impiega infatti fibre naturali e organiche e tecniche a basso impatto, volte a limitare i consumi di acqua e CO2". Alla ristrutturazione dell’headquarter (sede centrale), che sarà entro un anno, seguirà l’assunzione di nuovi dipendenti. "L’investimento sul capitale umano e la liaison con il territorio sono sempre stati parte integrante del dna e del modus operandi di Tombolini", evidenzia Silvio Calvigioni Tombolini (nella foto).